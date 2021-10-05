Zirve alev aldı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... | Son dakika spor haberleri...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından zirve yarışı adeta alev aldı. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu yarışta Galatasaray'a göre bir adım önde olduğu görüldü. İşte geriden kalan haftaların ardından flaş detaylar...
Fenerbahçe Pereira oyun sistemini oturtmaya başladı. Üçte üç yapan Kanarya milli araya lider ve moralli girdi. Başkan Ali Koç ise "Hakemlerin performansından memnun değiliz" açıklamasını yaptı.
Yenilgisiz iki takımdan biri olan Trabzon, lider Fenerbahçe'nin ensesinde. Geçmişte hakem hatalarından canı çok yanan Fırtına bu sezon da hakemlerden yana dertli. Trabzon iki maç üst üste kırmızı kart gördü.
Galatasaray 10 kişi kaldığı Rize'de son saniyelerde galip gelerek büyük moral kazanırken, asisti yapan Diagne'nin driplingi "Faul var" tartışmalarını beraberinde getirdi. Futbol kamuoyu bu konuda ikiye bölündü.
Beşiktaş beş eksikle çıktığı maçta Sivas'ı yenerek önemli bir engeli geçti. Ancak Sergen Yalçın'a gösterilen kırmızı kart moralleri bozdu. Yönetim ve camia hakem hataları konusunda son derece hassas.(Fotomaç)
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