Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Marsilya maçının ardından Trabzon'a uçtu. Kafilede bulunan bazı yöneticiler mücadele öncesinde Trabzon'da konaklamayı isterken, teknik direktör Fatih Terim ise, "Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz" diyerek takımı Rize'de kampa almaya karar verdi.

Marsilya maçı sonrasında cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen sarı-kırmızılı takım, tek idmanla Çaykur Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'a uçan G.Saray kafilesinde bulunan yöneticiler bu şehirde konaklamayı tercih istedi. Ancak Fatih Terim takımı Rize'de kampa almaya karar verdi. Sabah'ın haberine göre; "Bizim işimiz sahada" diyen Terim, "Rizespor kulübü ile yaşanan sıkıntıyı Rize şehrine mal edemeyiz. Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz. Her zaman dostça karşılandığımız Rize'de maç için konaklayacağız" görüşünü paylaştı.

ÇIKIŞLARA DİKKAT

Oyuncularını sadece maça konsantre eden İmparator, rakibin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan hata istemedi. Fatih Terim, sakatlıktan yeni çıkan Barış Alper Yılmaz'a da maçın ikinci yarısında şans verecek şekilde oyun planını hazırladı.

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