03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim Rize'yi istedi! "Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz"

Terim Rize’yi istedi! G.Saray’ın kimseyle sorunu olmaz
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Marsilya maçının ardından Trabzon'a uçtu. Kafilede bulunan bazı yöneticiler mücadele öncesinde Trabzon'da konaklamayı isterken, teknik direktör Fatih Terim ise, "Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz" diyerek takımı Rize'de kampa almaya karar verdi.

Marsilya maçı sonrasında cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen sarı-kırmızılı takım, tek idmanla Çaykur Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'a uçan G.Saray kafilesinde bulunan yöneticiler bu şehirde konaklamayı tercih istedi. Ancak Fatih Terim takımı Rize'de kampa almaya karar verdi. Sabah'ın haberine göre; "Bizim işimiz sahada" diyen Terim, "Rizespor kulübü ile yaşanan sıkıntıyı Rize şehrine mal edemeyiz. Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz. Her zaman dostça karşılandığımız Rize'de maç için konaklayacağız" görüşünü paylaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş hakem kararı!

ÇIKIŞLARA DİKKAT

Oyuncularını sadece maça konsantre eden İmparator, rakibin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan hata istemedi. Fatih Terim, sakatlıktan yeni çıkan Barış Alper Yılmaz'a da maçın ikinci yarısında şans verecek şekilde oyun planını hazırladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’da tek hedef 3 puan! İşte Terim’in Rize 11’i... Cimbom'da tek hedef 3 puan! İşte Terim'in Rize 11'i...
Cimbom’dan dev anlaşma! 1 milyarı geçecek Cimbom'dan dev anlaşma! 1 milyarı geçecek
G.Saray’dan flaş hakem kararı! G.Saray'dan flaş hakem kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör