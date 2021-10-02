Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaprığı paylaşımda bundan sonra oynadıkları her maç sonrası objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağı kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yayınladığı yazıda, bundan sonra oynadıkları her maçın ardından objektif bir şekilde resmi internet sitesinden hakemlerin istatistiklerinin yayınlanacağı belirtildi.

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