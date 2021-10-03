SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'dan dev stat anlaşması! 10 yıl için 1 milyar TL'yi geçecek
Galatasaray dev bir sponsorluk anlaşması yapacak. Sarı kırmızılıların stadında dün Türk Telekom yazısı kaldırıldı. Cimbom'un kısa süre içerisinde 10 yıl için 1 milyar TL'yi geçecek olan bu anlaşmayı resmen açıklaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Başkan Burak Elmas'ın seçim öncesi sözünü verdiği dev sponsorluk için geri sayıma geçildi. Galatasaray kulübü stadın isim hakkı konusunda yapılacan anlaşmayı kısa sürede kamuoyuna duyuracak. 10 yıldır isim hakkını elinde durulduran Türk Telekom'un yazısı stattan kaldırıldı.
Yönetimin daha önce söz verildiği gibi Katarlı büyük bir şirketle her konuda anlaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi. Yeni anlaşmanın da 10 yılı kapsayacağı gelen bilgiler arasında.
Takvim'in haberine göre kulübün, 10 yılda 100 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyar lira) gelir elde etmesi bekleniyor. Anlaşmanın farklı sponsorlukları da kapsayacağı ifade ediliyor.
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