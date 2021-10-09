Galatasaray - Tuzlaspor maçı CANLI YAYIN (Gs Tuzla canlı izle)

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından bir türlü istenilen verimi veremeyen Galatasaray, milli arayı fırsat bilerek teknik direktör Fatih Terim yönetiminde farklı sistemler denemeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Tuzlaspor maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ligde daha az forma şansı bulan oyunculara şans tanıyacak. Mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor.

Galatasaray'ın 11'i: İsmail Çipe, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Yusuf Erdem, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Babel.



GALATASARAY - TUZLASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçı bugün saat 16.00'da başladı. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından naklen yayınlanıyor.



ASSUNCAO'YA ÖZEL PROGRAM

Kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu, Milli ara dönüşündeki Konyaspor sınavında forma giyemeyecek. Fatih Terim, bu kez 6 numaraya Assuncao'yu hazırlıyor. Özel bir programla çalışmalarını sürdüren ve Tuzlaspor maçında ilk 11'de olması beklenen Brezilyalı oyuncu, Konyaspor maçını kendini yeniden kanıtlama fırsatı olarak görüyor.

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