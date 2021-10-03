03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Rizespor 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cimbom 90+11’de güldü! Son anlar nefesleri kesti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'de 8. hafta sona erdi. Haftanın son maçında Rizespor - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesti. Mücadele sarı kırmızılıların 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini Pohjanpalo kaydederken, sarı kırmızılılar golleri ise Mostafa Mohamed (2) ve Morutan'dan geldi. Ayrıca Galatasaray, 86. dakikada Berkan Kutlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sona erdi. Haftanın son maçında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Aslan, Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada Pohjanpalo'nun gollerine engel olamadı ve devreyi 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda sarı kırmızılılar Mohamed ile 2-2'yi yakaladı. Yoğun heyecana sahne olan karşılaşmada 90+11. dakikada Morutan galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu 86. dakikada kırmızı kart görürken Çaykur Rizespor'da Boldrin 88. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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ÇAYKUR RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11'inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy'in yerine Pohjanpalo'ya, Bolasie'nin yerine Umar'a, Alper'in yerine Boldrin'e, Yasin'in yerine Djokovic'e, Gökhan'ın yerine Sabo'ya ve Alberk'in yerine Cemali'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.

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TERİM 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil'in yerine Mustafa Mohamed'e, Kerem'in yerine Babel'e, Morutan'ın yerine Taylan'a ve Luyindama'nın yerine Alpaslan'a ilk 11'de forma verdi.

TARAFTARLAR MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde belirlenen kapasitenin de önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

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