Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son bölümlerinde sarı kırmızılı takımın oyuncusu Berkan Kutlu, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadelenin 86. dakikasında sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kendi ceza sahası içinde top kaybı yapan genç futbolcu, rakibini indirdi. Mücadelenin hakemi Rizespor'un lehine penaltı verdi ve Berkan Kutlu'ya kırmızı kart gösterdi.



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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