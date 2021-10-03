03 Ekim 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera Çaykur Rizespor maçında çılgına döndü! İşte o anlar...
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, 40. dakikada yaşanan bir pozisyonda sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera adeta çılgına döndü. Rizesporlu Cemali'nin topu dışarıdan çevirdiğini düşünen deneyimli kaleci, oyunun devam etmesinin ardından yardımcı hakeme sert itirazlarda bulundu. Hakem Ali Palabıyık'ın, Muslera'ya sarı kart göstermesine rağmen Uruguaylı file bekçisi tirazlarına devam etti. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, 40. dakikada yaşanan bir pozisyonda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera adeta çıldırdı.
Rizesporlu Cemali'nin topu dışarıdan çevirdiğini düşünen Muslera, oyunun devam etmesinin ardından yardımcı hakeme sert itirazlarda bulundu. Hakem Ali Palabıyık'ın sarı kart göstermesine rağmen tecrübeli kaleci itirazlarını sürdürdü.
İşte o anlar;
*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.
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