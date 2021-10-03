Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Marsilya ile berabere kalan sarı kırmızılılarda, tek hedef 3 puan. Teknik direktör Fatih Terim, son zamanlarda iki kulüp arasında yaşanan gerilim nedeniyle büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen maç öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte Rizespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Galatasaray karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde hem yeni bir galibiyet serisi başlatmak hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Ancak zorlu bir karşılaşma olacağını şimdiden söylemek gerekiyor.



İSMİNİ KULLANMADI

Zira iki kulüp arasında son dönemde oynanan karşılaşmalarda tansiyon oldukça yükseliyor. Oğulcan Çağlayan'ın transferinin ardından başlayan gerilim, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tam anlamıyla tavan yaptı. Kıran'ın "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım" sözleri tepki çekmişti. Bugün iki takım da galibiyet için çıkacak sahaya. Ancak stresi iyi yönetenin kazanacağı bir karşılaşma olacak gibi görünüyor.



41. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, ligde 41. kez karşı karşıya gele cek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı- kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi. Rize'de oynanan maçlarda ise Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.



HATA YAPMAYIN

Oyuncularını sadece maça konsantre etmeye çalışan İmparator, Rize'nin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteği ile maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan çok dikkat etmelerini istedi.



BİZİM İŞİMİZ SAHADA

Cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen Galatasaray, tek idmanla Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi takıma son uyarılarını yapan Fatih Terim, ne olursa olsun oyuncularından sakin olmalarını istedi. "Bizim işimiz sahada'' diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Rize kulübü ile yaşadığımız sıkıntıyı Rize şehrine mal edemeyiz" dedi.

OĞULCAN SÜRPRİZİ

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Oğulcan Çağlayan'ın bugün forma giymesi için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, kendisine haksızlık yapıldığını düşündükleri başarılı oyuncunun, eski takımına karşı oynamasını çok isterken Fatih Terim sürpriz bir karara imza atarak Oğulcan'ı Rize'ye götürmedi.



Ç. RiZE'DE EKSiK ÇOK

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi, 7 maçta aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Ligde sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizepor'da eksiklerin çok olması dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin'in durumu maç saatinde belli olacak.



RİZESPOR'DAN ÖZEL PRİM

"Malum takımı yenmeliyiz" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran yeşil- mavili futbolcuları motive etmek için kesenin ağzını açtı. Karşılaşma öncesi takımla bir araya gelen Kıran'ın Galatasaray galibiyetine özel prim açıkladığı ifade edildi. Bu arada Bülent Uygun'un yerine takımın başına getirilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da Rize'yle ilk maçına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Holmen, Selim Ay, Alberk, Gökhan, Alper, Yasin, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Morutan, Barış Alper, Diagne.

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