03 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Olimpiu Morutan ilk kez milli takıma davet edildi!
Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla yükselişe geçti. Rumen oyuncu, bu grafiğiyle ilk kez milli takıma davet edildi. Ayrıca Cimbom'un bir diğer Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau da kadroda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...