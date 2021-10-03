03 Ekim 2021, Pazar

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Galatasaray'da Olimpiu Morutan ilk kez milli takıma davet edildi!

Morutan’ın milli takım sevinci! İlk kez...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla yükselişe geçti. Rumen oyuncu, bu grafiğiyle ilk kez milli takıma davet edildi. Ayrıca Cimbom'un bir diğer Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau da kadroda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.

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