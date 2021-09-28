SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Takımın lideri Alex Cicaldau! Göztepe maçı performansı göz doldurdu
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'da öne çıkan isimlerden birisi de Alex Cicaldau oldu. Rumen oyuncu 90 dakika sahada kalırken, yakaladığı istatistikle takımın saha içindeki lideri oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, 90 dakika forma giydi. Cicaldau, Göztepe karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan isim oldu. Fotomaç'ın haberine göre; mücadelede 12 ikili mücadeleye giren Rumen futbolcu, bunların 4'ünden başarıyla ayrılırken, 2 hava topunun 4'ünde başarı sağladı.
68 kez topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, 49 pas girişiminin 37'sinde isabet sağladı. 5 uzun top denemesinden 4'ünü takım arkadaşlarına aktaran Cicaldau, 2 de şut pası verdi. Öte yandan savunmasına da yardımcı olan Cicaldau, 2 kez topu uzaklaştırdı, 1 şuta engel oldu ve 1 de top çaldı. Cimbom'un saha içindeki yeni lideri olduğunu ortaya koydu.
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