SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Morutan ve Cicaldau Göztepe maçının ardından Romanya'da manşetleri süsledi!

Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geriye düşmesine rağmen Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, performansları Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau alkış topladı. Rumen oyuncular, ülkelerinin basınında manşetlerde geniş yer buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın Romanya'dan iki transferi Alex Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Göztepe karşısında tam anlamıyla devleşti. Cicaldau, savunmada ve hücumda harikalar yaratırken Morutan ise rakiplerini ipe dizerek attığı golle kendisine hayran bıraktı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; iki yıldız, Türk basınının olduğu kadar Rumen basınında da manşetleri süsledi.



ProSport "Cicaldau'nun pasında Morutan'dan muhteşem gol" başlığını attığı haberin detayında "Morutan'dan harika gol. Topu alır almaz iki oyuncu geçti ve son vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi" dedi.



Sport sitesi "Morutan ve Cicaldau, Terim'in tılsımları" başlığını attığı haberde "Cicaldau çaprazdan muhteşem bir pas attı. Morutan dribling ile rakiplerini geçerek doğru bir vuruş yaptı" ifadeleri kullanıldı.



Gazeta Sporturilor, "Morutan'ın Galatasaray'daki ilk golü. O bir mücevher" başlığını attı. Haberin detayında ise "Cicaldau tarafından geliştirilen atak Morutan'la son buldu. Morutan zarif bir vuruş yaptı" denildi.

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