SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim istifanın eşiğinden dönmüş! Göztepe maçında puan kaybedilseydi...
Süper Lig'e bu sezon son zamanların en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da, puan kayıpları peş peşe geldi. Son olarak evinde Göztepe karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren Cimbom'da, teknik direktör Fatih Terim büyük bir üzüntü duydu. Deneyimli teknik adamın bu maçta puan kaybı yaşansaydı istifa edeceği iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Sahasında Göztepe'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.
Kulislerde dolaşan iddialara göre Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.
Takvim'in haberine göre, son derece üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi.
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