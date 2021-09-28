28 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Christian Luyindama kararı! Sözleşmesi...

Galatasaray'da Marcao'nun cezasıyla ilk 11 fırsatı doğan Luyindama, hataları ile tepkilerin odak noktası haline geldi. Yönetim, 27 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatma görüşmeleri şimdilik durdurma kararı aldı. Kongolu oyuncunun inişli-çıkışlı performansı sonrasında frene basıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Christian Luyindama kararı! Sözleşmesi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

Göztepe maçında kaptırdığı topla gol yenilmesine sebep olan Luyindama devrede formasını Alpaslan'a bırakmıştı. Kongolu stoper, Marsilya'da ise kulübede başlayacak ve yerine Marcao 11'de oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Christian Luyindama kararı! Sözleşmesi...

Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sabah'ın haberine göre, bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Christian Luyindama kararı! Sözleşmesi...

Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sakat mıydı numara mı yaptı? G.Saray taraftarı merak ediyor Sakat mıydı numara mı yaptı? G.Saray taraftarı merak ediyor
G.Saray’ın yıldızları Romanya’da manşetlerde! G.Saray'ın yıldızları Romanya'da manşetlerde!
Kuntz’un gözüne girdi! O isme Milli Takım müjdesi Kuntz'un gözüne girdi! O isme Milli Takım müjdesi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör