28 Eylül 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Christian Luyindama kararı! Sözleşmesi...
Galatasaray'da Marcao'nun cezasıyla ilk 11 fırsatı doğan Luyindama, hataları ile tepkilerin odak noktası haline geldi. Yönetim, 27 yaşındaki stoper ile sözleşme uzatma görüşmeleri şimdilik durdurma kararı aldı. Kongolu oyuncunun inişli-çıkışlı performansı sonrasında frene basıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sabah'ın haberine göre, bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.
Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.
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