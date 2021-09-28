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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaraylı Berkan Kutlu Stefan Kuntz'un gözüne girdi! A Milli Takım müjdesi! Stefan Kuntz...

Kuntz’un gözüne girdi! O isme Milli Takım müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray'da, takımın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi de Berkan Kutlu oldu. Gösterdiği performansla A Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz'un gözüne girmeyi başaran 23 yaşındaki futbolcunun aday kadroya çağırılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını Aslantepe'de izlerken dikkatini en çok Berkan Kutlu çekti. 12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı. 23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Sabah'ın haberine göre; Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak

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