SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'yı gözüne kestirdi!
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Marsilya maçına çevrildi. Sarı kırmızılılar Lazio'nun ardından Fransız ekibini de devirerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, geriye düştüğü karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek hayata döndü. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor karşılaşmalarında toplam 10 puan bırakan sarı-kırmızılı takım, 4 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu. Galatasaray, Göztepe maçında sadece 3 puanı değil, taraftarlarını da kazandı. Tribünlerle teknik heyet ve oyuncular arasında son dönemde soğuk rüzgarlar esmeye başlarken Göztepe karşılaşmasında tüm buzlar eridi ve birlik sağlandı. Bu birleşmeden sonra galibiyet de geldi. Sarı-kırmızılı takımı Halil Dervişoğlu ve Morutan zafere taşıyan isimler oldu.
MARCAO VE TAYLAN DÖNÜYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a bir anda bahar gelirken gözler de Perşembe akşamı deplasmanda oynanacak Marsilya maçına çevrildi. İlk maçta Lazio'yu mağlup eden Cimbom, kazanıp Avrupa'da iki de iki yapmayı hedefliyor. Öte yandan büyük bir arayış içinde olan, lig ve Avrupa'da oynanan 14 maça 14 farklı takım çıkaran teknik direktör Terim, Marsilya karşısında da kadroda değişime gidecek. Cezası nedeni ile ligde forma giyemeyen Marcao, Nelsson'un yanında takımdaki yerini alacak. Ayrıca Göztepe karşısında dinlendirilen Taylan Antalyalı da ilk 11'de oynayacak. Halil Dervişoğlu ileri uçta görev yapmaya devam edecek.
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