SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle oynayamayan Radamel Falcao İspanya'da şov yapıyor!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve taraftarların coşkuyla karşıladığı Radamel Facao, sık sık sakatlanması sebebiyle takımına fayda sağlayamadı. Kolombiyalı golcü İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olmasının ardından ise golleriyle adeta şov yapıyor. Bunun üzerine ise akıllarda, Falcao'nun sakat mı yoksa numara mı yaptığı soruları belirdi. İşte detaylar...
İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.
Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içende 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti. Fotomaç'ın haberine göre; Falcao'nun bu performansı 15 milyon Euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı" sorularını da beraberinde getirdi.
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