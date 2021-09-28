28 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle oynayamayan Radamel Falcao İspanya'da şov yapıyor!

Sakat mıydı numara mı yaptı? G.Saray taraftarı merak ediyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2021

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve taraftarların coşkuyla karşıladığı Radamel Facao, sık sık sakatlanması sebebiyle takımına fayda sağlayamadı. Kolombiyalı golcü İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olmasının ardından ise golleriyle adeta şov yapıyor. Bunun üzerine ise akıllarda, Falcao'nun sakat mı yoksa numara mı yaptığı soruları belirdi. İşte detaylar...

İspanya'da Radamel Falcao fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı takımdaki günlerini genelde sakatlığı nedeniyle tribünde geçiren ve Galatasaray'ın en sıkı takipçisi olan Kolombiyalı, yeni takımında harikalar yaratmaya devam ediyor. Falcao, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray marka haklarını korumak için çalışmalar yapma kararı aldı!

Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 80 dakika içende 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti. Fotomaç'ın haberine göre; Falcao'nun bu performansı 15 milyon Euro ile İstanbul'dan ayrılan sarı-kırmızılıları oldukça şaşırtırken "Sakat mıydı yoksa oynamamak için numara mı yaptı" sorularını da beraberinde getirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’ın yıldızları Romanya’da manşetlerde! G.Saray'ın yıldızları Romanya'da manşetlerde!
Kuntz’un gözüne girdi! O isme Milli Takım müjdesi Kuntz'un gözüne girdi! O isme Milli Takım müjdesi
Cimbom Marsilya’yı gözüne kestirdi! Hedef Avrupa’da 2’de 2 Cimbom Marsilya'yı gözüne kestirdi! Hedef Avrupa'da 2'de 2
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör