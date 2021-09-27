Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri! "Görüntü iyi değil"

Galatasaray, Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray-Göztepe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika spor haberleri

EP şu misali veririm zaman zaman. Mersin'de mandalina bahçem var. Eskiden limondu. 20 sene kabzımallık yaptım. Bir ara portakal da yetiştirdim bahçemde. Ama bana 'Nerenin portakalını yersin?' deseler, ben, Finike portakalını tercih ederim. Çünkü o bir tık daha Mersin portakalına göre öndedir. Şimdi bunu niye yazdım. İki maçı arka arkaya izleyince, iki tarafın da rakiplerini görünce hangisi daha iyi anlıyorsun. Fenerbahçe daha derli toplu, bütün futbolcular birbirine yardım ediyorlar sahanın içinde. Oyundan düşen oyuncu yok. Biri hata yapıyorsa diğerleri kapatıyor. Galatasaray'da öyle değil. Kopuk kopuk oynuyorlar. Hep birlikte hareket etmiyorlar.

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Dün Fenerbahçe, maçı daha farklı kazanabilirdi. Galatasaray'ın rakibi daha kolay. Galatasaraylı taraftarlar son dakikalarda maç bitsin diye ıslık çalıyor. Görüntü iyi değil. Toparlanırlar mı? O Fatih Terim'in işi. Göztepe kalecisi bir gol yedi. Biz çocukluğumuzda mahallede oynarken bu tarz gol yiyen kalecilere; kaleci folluk oldu, folluk gol yedi, yani yumurtladı manasını kullanırdık. Neredeyse aydan gelen topu Göztepe kalecisi yumurtladı. Futbol hata kabul etmez. Bir kaleci iki ayağı açık olarak yerden gelen topu tutamaz. Eğer eğitimini iyi almış olsaydı ayağının birini büker, elinden kaçırsa bile top dizine çarpmış olacaktı. Galatasaray sadece galip geldi. Ama galip gelmesinden öte sahanın içinde iyi görüntü vermiyor.

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İki maçta da enteresan pozisyonlar oldu. Herkes kitaplara bakıyor. Tamam kitaplara bakılsın, peki pozisyonun yorumu ne olacak? Zaten kitaplar artık öyle yazıyorlar ki kimse işin içinden çıkmasın diye. Öyle cümleler kullanıyorlar ki hakemi kurtarmak için öyle de verse olura getiriyorlar, böyle de verse olura getiriyorlar. Üç hafta evvel penaltıda 'oyuncu ihlallerinde penaltı tekrar edilir' diye edilmedi. Yurt dışında da Fenerbahçe maçında edilmedi. Yusuf Namoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nun başında iken şu anda IFAB başkanı olan İngliiz, Türkiye'de hakemlere ders vermeye geldi ve Yusuf bu soruyu ona sordu. Cevap ne mi oldu, adam Yusuf'un suratına baktıktan sonra hiçbir şey demeden konuşmaya devam etti. Sistem bizde de kötü yürüyor, Avrupa'da daha az kötü yürüyor. Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti. Üç, dört hakemi sezon başı küme düşürdü bu komite. İtirazlar edildi ve bu hakemler VAR'a gönderildi. Sonra bu hakemler itiraz ettiler, koşanlara tekrar maç vermeye başladılar. Arkadaşlar, bir hakem kötüyse, düşürüyorsunuz. Sonra ne oluyor da tekrar alıyorsunuz. Aslında maç vermediğiniz veya düşürdüğünüz hakemlere VAR görevi vermek ne kadar doğru anlamak mümkün değil. Oralarda bir şeyler oluyor. Yakında ne olduğu çıkar meydana, öğreniriz.

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