03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Galatasaray maçında tartışmalı karar! Golde faul var mı?

Rize’de tartışmalı karar! İşte o pozisyon
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Müsabakanın 17. dakikasında ev sahibi takım, skoru 1-1'e getiren golü attı. Sarı kırmızılı futbolcular gol pozisyonu öncesinde Berkan Kutlu'ya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre hakem Ali Palabıyık'a itirazda bulundu. VAR'ı dinleyen hakem Palabıyık gol kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray Rize'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında ev sahibi ekip skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Sarı kırmızılı futbolcular gol pozisyonu öncesinde Berkan Kutlu'ya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre hakem Ali Palabıyık'a itirazda bulundu.

VAR'ı dinleyen Palabıyık gol kararını geçerli saydı.

İşte o anlar;




*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Rizespor’un golü sonrası Terim’den sert tepki! İşte o anlar... Rizespor'un golü sonrası Terim'den sert tepki! İşte o anlar...
Ç. Rizespor - Galatasaray | CANLI Ç. Rizespor - Galatasaray | CANLI
Terim’den Rize maçı yorumu! En büyük dezavantajımız... Terim'den Rize maçı yorumu! "En büyük dezavantajımız..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör