Galatasaray Göztepe maçının ardından Fatih Terim'e sert sözler! "Disiplinini sorgularım"
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak kötü gidişate 'dur' dedi ve galibiyet hasretine son verdi. Fotomaç Gazetesi yazarları da mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirirken, teknik direktör Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - ESAS FORMA
Dakika 37; kaleci İrfan'ın hatasıyla topu önünde bulan Halil Dervişoğlu, yanında "bomboş" duran Feghouli'ye pas vermeyip, önünde iki Göztepeli varken, kaleye şut çekti. Çektiği şeye "şut" diyebilirsek tabii. Üç dakika sonra, hafif çaprazdan saha içine giren Feghouli'yse, tam şut çekmesi gereken anda arka direkteki Halil'e pas vermeye çalışarak, "büyüklük bende kalsın" demek istedi sanki... Verdiği topa "pas" diyebilirsek tabii...
İki dakika sonra, 7 milyon Euro'ya alındığında, 20 milyon Euro'ya satılacağı konuşulan Luyindama'nın beklenen(!) hatasıyla Göztepe öne geçti. Çok enteresan; Terim'in takımı, bu sezon her maçta ilk yarı sonunda gol yemeyi "bir şekilde" başarıyor(!) Devre arasında fatura Luyindama ile Feghouli'ye kesildi. Sanırım Fatih Hoca, Halil'in vermediği pastan daha çok, Feghouli'nin çekmediği o şuta kızmış.
Diagne ve Alpaslan, Luyindama ve Feghouli'den ne kadar kötü oynayabilirdi ki? Derken Halil'in son derece zayıf şutuyla beraberlik geldi. Halil, zoraki bir şekilde sevindi fakat o golün Göztepe kalecisi İrfan Can'a yazılması hiç de abes değil bence. Futbol, sadece "hatalar oyunu" olsaydı iyi bir maç izledik diyebilirdim. Maçtaki en güzel şey Morutan'ın kendine has yetenekleriyle attığı klas goldü.
Dünyanın tüm liglerinde (biz hariç) ev sahibi takım klasik formasını giyer. İçerideki maçlara tüm kulüpler "esas" formalarıyla çıkar. Sarı-kırmızılılar kötü gidişe "dur" demek ve "beyaz bir sayfa" açmak adına beyaz forma giydikleri maçta çok zor kazandı. Hem de evinde, ligin en formsuz takımlarından biri karşısında. "Milli maç arasına kadar alınacak her puan kârdır" demekten başka bir şey yok şu an. Terim'in başında olduğu bir Galatasaray için böyle söyleyeceğim, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi; Marsilya'da, özenle seçilmiş bir onbirle, katı bir savunma taktiği uygulanmazsa, ağır bir yenilgiye maruz kalınabilir.
LEVENT TÜZEMEN - TERİM'İN DİSİPLİNİNİ SORGULARIM!
PSV maçında Muslera ile başlayan bireysel hata Galatasaray'da alışkanlık haline gelmeye başladı. Alanya maçında Ömer Bayram, Kayseri'de Emre Kılınç, Göztepe maçında Luyindama yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın gol yemesine neden oldu. Göztepe önünde kaleci İrfan'ın kısa düşen topunu yakalayan Halil yanındaki Feghouli'ye pas verip golü attırmıyor ve kendi vuruyorsa bu durum egoistliğe dayalı bir disiplinsizliktir.
Geçen sezon şampiyonluğa mal olan hatalar yapan Luyindama hala başına buyruk oynuyorsa ve söz dinlemiyorsa disiplinsizliktir. Eğer bu bireysel hatalar önlenemiyorsa ben Fatih Terim'in disiplin anlayışını sorgularım. Terim'in demek ki yapmış olduğunu düşündüğüm uyarılar bazı oyuncuların bir kulaktan girip, diğerinden çıkıyor. Ayrıca Ndiaye'nin attığı gol öncesi Muslera'nın kalesini terk etmesi büyük hataydı. Çünkü Berkan rakibe yetişmişti.
Galatasaray'ın geçen sezonki gücünden uzak görünen Göztepe önünde geriden gelip maçı çevirmesini abartmadan haftayı kurtarmak olarak görüyorum. Galatasaraylı oyuncular belki çok koşuyor ama oyuna kalite koyamıyor. Genç oyuncular hızlı hücum etmek isterken telaş yapıyor. Galatasaray'ın ortak bir ritmi yok, pas isabeti dengesiz, oyun planlaması tamamen bireyselliğe kalıyor.
Aanhalt ve Cicaldau aklını kullanarak oynuyor. Halil fizik olarak yetersiz kalıyor ve en ufak darbede düşüyor. Ben Fatih Terim'in hayranlığını belirttiği Morutan'da attığı gole rağmen hala fark yaratan bir hayranlık görmedim. Ayrıca Terim Diagne'yi kafasından silmemeli ve gerektiğinde Halil ile birlikte kullanmalı. Diagne'nin pas duvar olması arkadaşlarının hücuma çoğalmasını sağlıyor.
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