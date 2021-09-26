26 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Taraftarlardan Ryan Babel'e tepki! 'Dislike' yağmuru... (Gs haberleri)
Galatasaray'ın deneyimli oyuncularından Ryan Babel, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından takımda en çok tepki çeken isimlerin başında geliyor. Hollandalı futbolcunun yayınladığı şarkı, YouTube'da 'Dislike' yağmuruna tutuldu. Babel tepkiler üzerine şarkısını silip yeniden yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de son iki maçını gol atamadan kaybeden Galatasaray'da taraftar oyunculara tepkili... Sarı-kırmızılıların eleştirdiği isimlerin başında ise Ryan Babel geliyor.
Son zamanlarda tribünlerden büyük bir tepki gören Ryan Babel "Open Letter" isimli rap şarkısını Youtube hesabından yayınladı. Takvim'in haberine göre Galatasaraylı taraftarlar videoyu 'dislike' (beğenmeme) yağrumuna tuttu. Babel bunun üzerine videoyu silip yeniden yükledi. Ancak tepkiler artarak devam etti.
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