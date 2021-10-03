03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu!

G.Saray’ın Rizespor maçı 11’i belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Cimbom, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı öncesi iki ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK!

Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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