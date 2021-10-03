Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Cimbom, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı öncesi iki ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed.

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Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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