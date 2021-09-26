Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi ligde Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ligin 6. haftasında rotasyonlu kadrosuyla Kayserispor'a 3-0 yenilirken, teknik direktör Fatih Terim 6 futbolcuya neşteri vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. İmparator, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek.

Sabah'ın haberine göre; Kayseri'de rotasyon yapan G.Saray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama, Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı.

Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan, Kerem ve Halil karşılayacak.

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