Galatasaray'da Fatih Terim'den dev neşter! Göztepe maçında o isimler kulübeye dönüyor
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi ligde Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ligin 6. haftasında rotasyonlu kadrosuyla Kayserispor'a 3-0 yenilirken, teknik direktör Fatih Terim 6 futbolcuya neşteri vurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. İmparator, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek.
Sabah'ın haberine göre; Kayseri'de rotasyon yapan G.Saray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama, Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı.
Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan, Kerem ve Halil karşılayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...