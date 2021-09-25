GALATASARAY HABERLERİ - Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed açıklaması! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Zamalek'ten kiraladığı ancak performansıyla isteneni veremeyen Mostafa Mohamed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mısır ekibinden, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mohamed'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Mısır Ligi ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu oldu.
Cimbom'un aldığı üst üste kötü sonuçlarda Mostafa Mohamed de etkili oldu. Mısırlı futbolcu bu sezon henüz takımı için gol katkısı veremedi. Mohamed'in etkisiz performansının ardından takımdaki geleceği tartışılmaya başladı.
ZAMALEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!
Galatasaray'daki son durumu belirsizliğini koruyan Mostafa Mohamed için Zamalek Kulübü bir açıklama yaptı. Asbaşkan Mohamed El-Etreby, Mısırlı hücum oyuncusunun geleceğine dair önemli ifadeler kullandı.
Milliyet'in haberine göre; Mısır kulübünün asbaşkanı Mohamed El-Etreby, ON Time Sports TV'ye verdiği demeçte sarı kırmızılıların 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde 23 yaşındaki santrforu geri alacaklarını hatırlattı.
Mohamed El-Etreby, "Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu 31 Aralık'a kadar kullanmazsa oyuncu sezon sonunda Zamalek'e geri dönecek. Yapılan sözleşmede Galatasaray'ın futbolcuyu satın almak istemesi halinde aralık ayının sonuna kadar opsiyon maddesini aktive etmesi şart koşuluyor." ifadelerini kullandı.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maçta süre aldı. 23 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Mostafa Mohamed aynı zamanda takım arkadaşlarına bir gol pası verdi.
Sarı-kırmızılıların tecrübeli santrforu bu sezon ise istenilen seviyeye ulaşamadı. Mısırlı oyuncu; 2021-2022 sezonunda 12 resmi maçta süre aldı. Mohamed bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.
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