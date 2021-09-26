26 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da büyük endişe! Eğer galip gelemezse...

G.Saray’da büyük endişe! Eğer galip gelemezse...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray, son 4 maçında 2 puan aldı ve son 2 maçta gol bile atamadı. Sarı-kırmızılıların kaybetmeye tahammülü kalmazken, olası bir puan kaybında ortalık yangın yerine dönebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan, son iki maçta ise yenilen ve gol dahi atamayan Galatasaray'da, Göztepe maçı "Hayata dönüş" karşılaşması olarak görülüyor. Aksi bir durum ise Galatasaray'da ciddi sıkıntılara neden olabilir.

* Teknik direktör Fatih Terim'e son dönemde yoğunlaşan istifa çağrıları daha da güçlü dile getirilir.

* Fatih Terim'in istifa etmesi beklenmiyor. Görevden de alınma ihtimali de yok gibi... Ancak bunalım artar.

* Bu sezon alınan yeni transferlere eleştiriler artar. * Rakipleri iyi analiz etmemekle eleştirilen Fatih Terim ve yardımcıları yeniden hedefe oturacak.

* Fatih Terim'e teslim olmakla suçlanan Başkan Burak Elmas yönetimine tepkiler daha da artabilir.

* Gün sonunda taraftardan gelen eleştirileri bastırmak için fatura futbolculara kesilebilir. Para cezaları ya da kadro dışı bırakmalar gündeme gelebilir.

Terim 3 puanın şifresini verdi! Göztepe karşısında... haberin devamı

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