26 Eylül 2021, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim 3 puanın şifresini verdi! Göztepe karşısında...

Terim 3 puanın şifresini verdi! Göztepe karşısında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'de son 4 maçında kazanamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda tek düşünce galibiyetken, teknik direktör Fatih Terim de oyuncularına galibiyetin şifresini verdi. Deneyimli teknik adam, ileri uçtaki futbolculara daha çok top atılmasını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Göztepe karşısında kazanmak zorunda olan Galatasaray'da Fatih Terim, rakibin eksik yönlerini anlattı. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adam, rakibin hücumda ve savunmada önemli hatalar yaptığını belirterek "Bu Göztepe'ye pozisyon vereceğiz anlamına gelmesin. Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirmeliyiz" diye konuştu.

"Kanatlardan saldırılara karşı savunma" konusunda rakip beklerin eksiklerini video analizlerle gösteren Terim kanatlarda oynatmayı düşündüğü oyunculara yapmalarını istediği hamlelerden bahsetti. İstediklerini gösterdi. Ofsayt pozisyonlarında sürekli hata yapan rakiplerinin bu eksiklerini değerlendirmelerini talep etti.

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