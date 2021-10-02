03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

CANLI SKOR | Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (GS MAÇI)

Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi alan Galatasaray, Rizespor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

RİZESPOR'DA 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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