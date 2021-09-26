SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Heyecanla beklenen maç öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Galatasaray, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

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