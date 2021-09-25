SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için geliyorlar! (GS haberleri)

Galatasaray'ın genç oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Hücum hattında başarılı bir grafik çizen ve A Milli Takım'a da seçilen 22 yaşındaki oyuncu için, Almanya'nın önde gelen kulüpleri harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor. Fanatik'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.

Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.

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