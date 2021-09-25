GALATASARAY HABERLERİ - Devre arasında hangi takviyeler yapılacak? (Spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim'in devre arasında transferi işaret etmesinin ardından hangi takviyelerin yapılacağı merek ediliyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Yeniden sil baştan bir takviye olacağını düşünmüyorum. Ama planlar arasında Gedson Fernandes ön planda. " ifadelerinde bulundu.

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