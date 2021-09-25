GALATASARAY HABERLERİ

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İki takım arasında bu zamana kadar 58 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 galibiyet alırken 13 maç berabere bitti. İzmir ekibi ise sahadan 12 galibiyetle ayrıldı. (GS spor haberleri)

Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçından 33'ünü Galatasaray , 12'sini Göztepe kazandı - İki takım arasında İstanbul 'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 18-3 üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 48, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 14 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 12'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKILI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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