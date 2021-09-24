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GALATASARAY

Galatasaray'da golcüler suskun!

G.Saray’da golcüler suskun!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 8 puan toplayan Galatasaray, rakip kaleye ise sadece 8 gol gönderebildi. Son 2 maçta gol atamayan sarı-kırmızılılarda forvet oyuncuları Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu'nun performansları gözle görülür biçimde düştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta gol atmayı başaramadı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan 3 santrfor da bu sezon ligde gol atmakta güçlük çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızlı formayla ligde 5 maça çıkan Mostafa Mohamed henüz golle tanışamadı.

Transferin son günlerinde sarı-kırmızılı takıma transfer olan ve gelir gelmez ilk 11'e giren Halil Dervişoğlu, oynadığı 2 maçta da gol atamadı. Galatasaray'ın santrforlarından sadece Diagne ligde gol bulabildi. Senegalli oyuncu forma giydiği 4 lig maçında 1 gol atabildi.

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