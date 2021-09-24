Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim hedefte! Son 32 sezonun en kötüsü
Transfer döneminde gençleştirme operasyonu yapan ve takımın maliyetini azaltan Galatasaray, buna karşın sahada istediği verimi alamadı. Son 32 sezonun en kötü başlangıcını yapan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin ilgi odağı olurken, kötü gidişatın baş sorumlusu ilan edildi. Cimbom, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçse de, skoru koruyamamış ve sahadan 2-2'lik beraberliklerle ayrılmıştı. Daha sonrasında ise sırasıyla Alanyaspor ve Kayserispor'a boyun eğmişti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezona yenilenmiş kadrosuyla büyük umutlarla giriş yapan ve ilk iki maçında iki galibiyet alan Galatasaray, sonrasında girdiği bunalımdan çıkamadı. Sarı-kırmızılılar önce 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçında berabere kaldı. Diğer hafta Trabzonspor karşısında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Aslan, Alanyaspor'a evinde 1-0 yenildi. Son olarak da deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu ve kriz iyice derinleşti. Sarı-kırmızılı takımda en çok tartışılan isim ise teknik direktör Fatih Terim...
13 MAÇTA 28 FARKLI OYUNCU DENEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Terim, hem kadro tercihleri hem de oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Tecrübeli hoca, bu sezon 13 resmi karşılaşmada da sahaya farklı oyuncu dizilişleriyle çıkarken, kadro istikrarı sağlanamadı. İdeal kadrosunu oluşturamayan Terim, son olarak Kayserispor maçında ilk 11'de 6 değişiklik yaptı ancak bu rotasyon da olumlu sonuç vermedi. Bu sezon 13 maçta 28 farklı oyuncu ilk 11'de forma giyerken sistem Kayseri karşısında çöktü.
52 OYUNCUYA 70 MİLYON EURO HARCADI
Fatih Terim, her maç ilk 11'ini değiştirdiği gibi her sezon da takımını baştan aşağıya değiştiriyor. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımdaki son dönemine başladığı andan bu yana 52 oyuncu transfer etti. 2017-2018 sezonunun 17. haftasında yeniden takımın başına geçen Terim, hiçbir transfer sezonunu boş geçmedi. Galatasaray, tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği 52 oyuncu için bugüne kadar yaklaşık 70 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.
BONUSLARLA RAKAM DAHA DA ARTACAK
Bu sezon 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın kasasından 25 milyon euro çıktı. Bu rakam bonus maddeleri sebebi ile daha da artacak. Terim döneminde bonservisine en çok para ödenen oyuncular 13 milyon Euro ile Diagne, 8 milyon Euro ile Luyindama, 7 milyon euro ile Nelsson oldu. Yapılan harcamalara karşın Cimbom, ligde 4 haftada 10 puan kaybetti ve son 32 sezonun en kötü lig başlangıcına imza attı. Ayrıca Terim de ilk 6 haftalık periyottaki en az puanını (8) topladı.
AVRUPA'DA BAŞARIYA HASRET
UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'nin kulüpler bazında en büyük başarısına imza atan Fatih Terim, Avrupa'da da mazisini aratıyor. Terim yönetimindeki Galatasaray 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından giriş yaptı. Sarı-kırmızılı takım, o sezon grup aşamasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.
O sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Aslan, Son 32 Turu'nda Benfica'ya elendi. 2019-2020 sezonunda yine Devler Ligi'nde boy gösteren sarıkırmızılı takım, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle havlu attı. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ise Avrupa Ligi Play Off Turu'nda Rangers'a yenilerek turnuvaya katılamadı.
BİR KEZ DAHA OCAK AYINI İŞARET ETTİ
Son 3 sezondur alınan her kötü sonuçtan sonra Fatih Terim, taraftarlardan ve camiadan süre istiyor. 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra açıklama yapan Fatih Terim, "Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız" demiş, sezonu da 6. sırada tamamlamıştı. 2020-2021 sezonunun 11. haftasında oynanan Hatayspor maçından sonra da benzer bir açıklama yapan sarı-kırmızılı hoca, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor" açıklamasında bulunmuştu. O sezon da sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı. Bu sezon başlarken de yeni bir kadro kurduklarını ifade eden ve taraftarlardan 3 yıl sabretmelerini isteyen Terim, 3-0'lık Kayserispor hezimetinden sonra da "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" dedi. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmedi.
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