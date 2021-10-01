01 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim Marsilya Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Ermeni-Yunan bayrağıyla tahrik..."

Terim’den Marsilya maçı sözleri! Ermeni-Yunan bayrağıyla tahrik...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Fatih Terim, Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. Terim, "Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

Marsilya'yı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Cengiz'le beraber iki kenarı genişte kullanan bir takım. Çok adamla da hücum yaptıkları için Berkan'la iyi kapattık.

Cengiz'le beraber iki kenarı çok genişte kullanan bir takım. Orta sahadaki oyuncularımızla onları ilk yarıda durdurduğumuzu düşünüyorum.

Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.
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