Son dakika spor haberi: Galatasaray'da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı
Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında sarı kırmızılılar, 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte o rakamlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında Galatasaray 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte Fotomaç'ın derlediği o rakamlar...
56.1'lik topa sahip olma oranıyla 5. sırada
84.4'lük pas yüzdesiyle 5. sırada
Maç başına 14.7 şutla 5. sırada
6 maçta 8 golle 6. sırada
4.5 isabetli şutla 9. sırada.
Kalesine gelen 11.2 şutla kalesine en az şut gelen 9. takım
9 başarılı driplingle 9. sırada.
13.7 hava topu yüzdesiyle 10. sırada.
14.3 top çalmayla 11. sırada
Maç başına 10 kesmeyle 11. sırada
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