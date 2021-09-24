24 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı

Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında sarı kırmızılılar, 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte o rakamlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.09.2021

Kayserispor maçından sonra iddialı açıklamalar yapmaktan geri durmayan Fatih Terim, "Ocak ayında müthiş Galatasaray geliyor" dedi. Ama herkes kendisini "Nasıl olacak?" demekten alamadı. Çünkü geride kalan 6 haftalık istatistikler dikkate alındığında Galatasaray 3 ay sonrası için pek de umut vermedi. İşte Fotomaç'ın derlediği o rakamlar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı

56.1'lik topa sahip olma oranıyla 5. sırada

84.4'lük pas yüzdesiyle 5. sırada

Maç başına 14.7 şutla 5. sırada

6 maçta 8 golle 6. sırada

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı

4.5 isabetli şutla 9. sırada.

Kalesine gelen 11.2 şutla kalesine en az şut gelen 9. takım

9 başarılı driplingle 9. sırada.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da felaket istatistikler! Rakamlarda dip yaptı

13.7 hava topu yüzdesiyle 10. sırada.

14.3 top çalmayla 11. sırada

Maç başına 10 kesmeyle 11. sırada

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da İmparator hedefte! Son 32 sezonun en kötüsü G.Saray'da İmparator hedefte! Son 32 sezonun en kötüsü
Ve Terim neşteri vurdu! 3 yıldız... Ve Terim neşteri vurdu! 3 yıldız...
G.Saray’da golcüler suskun! G.Saray'da golcüler suskun!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör