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GALATASARAY

Galatasaray Lazio maçı öncesi Fatih Terim'den Marcao sözleri

Terim’den Marcao sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Galatasaray'ın her zamanki gibi, özellikle Ali Sami Yen'deki düşünceleri çok bellidir. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı, Maraco ve Kerem cezasını çekti. Taraftarın ona gösterdiği ilgi çok hoş ve güzel." dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

Taraftarın geri dönüşü bizim için önemli. Taraftarımızla oynamak bizim için daima önemli olmuştur. İnşallah bugün beraberce güzel şeyler yaparız. İyi bir takımla oynayacağız. İyi oyunculardan kurulu bir Lazio var. Galatasaray'ın her zamanki gibi, özellikle Ali Sami Yen'deki düşünceleri çok bellidir. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı, Maraco ve Kerem cezasını çekti. Taraftarın ona gösterdiği ilgi çok hoş ve güzel.
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