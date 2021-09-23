GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan paylaşım geldi

Galatasaray'da bu sezon yaşanan düşüşe bir türlü önlem alınamıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, özellikle oyuncu tercihleriyle dikkat çekiyor. Tecrübeli hoca, 13 karşılaşmada da 13 farklı ilk 11 ile sahaya çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)