23 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan paylaşım geldi

Melo’dan G.Saray’a destek paylaşımı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak kötü gidişata dur diyemedi. Karşılaşmanın ardından kötü futbola tepki gösteren taraftara bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Felipe Melo'dan paylaşım geldi. İşte Brezilyalı futbolcunun o paylaşımı... (GS spor haberleri)

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan kaydetti. Maç sonrası Sarı-kırmızılıların Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo, bir paylaşımda bulundu.

Melo, Galatasaray'ın bir paylaşımının altına, "Aslanlar en kısa zamanda toparlayacaklar. Yeterki inanalım ve destek verelim" yorumunda bulundu.

4 haftadır kazanamayan Galatasaray, 8 puanla 11. basamakta yer alıyor.

İŞTE O DESTEK PAYLAŞIMI!



Ne yapsa olmuyor! 13 maçta... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ne yapsa olmuyor! 13 maçta... Ne yapsa olmuyor! 13 maçta...
Son 32 yılın en kötü G.Saray’ı! Son 32 yılın en kötü G.Saray'ı!
G.Saray’da deprem! Lazio maçı yanıltıcı mıydı? G.Saray'da deprem! "Lazio maçı yanıltıcı mıydı?"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör