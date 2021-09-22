Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz golcü harekatı! Arthur Cabral...

POTANSİYELİ YÜKSEK

Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa Kupaları'nda geride kalan 6 maçta 8 gol ve 4 asist, İsviçre Ligi'nde de yine 6 maçta 8 gol ve 2 asistle oynayan Cabral'ın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünen Terim, Başkan Burak Elmas'a, "Böyle bir golcüye ihtiyacımız var" dedi. Basel'de oynarken Mohamed Salah'ın transfer edilmesi için yoğun çaba gösteren Terim başarılı olamamıştı. Salah daha sonra dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmişti. Terim, Cabral'ın da çok önemli bir yıldız olacağını düşünüyor.

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