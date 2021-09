Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz golcü harekatı! Arthur Cabral...

Mbaye Diagne'yi bir an önce göndermek isteyen, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'den ise çok da memnun olmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ileri ucu sırtlayabilecek bir forvet oyuncusu almak istiyor. Scout ekibi pek çok oyuncuyu izliyor. Sürekli not tutuyor. Tecrübeli çalıştırıcı her hafta bu notları inceliyor. Tecrübeli teknik adamın hayali Ocak ayında "makine" gibi gol atacak bir golcüde. Terim'in hayalindeki isimse İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Arthur Cabral…