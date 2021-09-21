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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başlangıç sendromu! Süper Lig'in son 3 sezonunda...

Cimbom’da sendrom büyüyor! Son 3 sezonda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, sezona kötü başlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı kırmızılılarda bu kötü başlangıç bir sendroma dönüştü. Cimbom geride kalan 2019-20 sezonunda ilk 5 haftada 8 puan, geçtiğimiz sezon ise ilk 5 haftada 6 puan toplamıştı. | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Sezonun ilk 5 maçında 8 puanda kalan ve zirvenin tam 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da başlangıç sendromu büyüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz iki sezona da benzer başlangıçlar yapmıştı. Cimbom 2019-20 sezonunun ilk 5 haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yenerken, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalmıştı. Denizlispor önünde ise yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılılar 5 maçta 8 puanda kalmıştı. Geçtiğimiz sezon ise, Gaziantep ve Başakşehir önünde 6 puan toplamıştı. Ancak daha sonra Fenerbahçe beraberliğiyle düşüşe geçen Cimbom üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor'a kaybederek ilk 5 haftada 7 puan toplayabilmişti. Bu sezon ise ilk 2 hafta kazanan Cimbom sonraki haftalarda ise 7 puan kaybetti.

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