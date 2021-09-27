Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçında o müdahaleyi değerlendirdi! "Karar penaltı olmalıydı"

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ssahasında Göztepe'yi konuk etti ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 4 maç aranın ardından kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadelenin 75. dakikasında Lourency'nin ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'e yaptığı hareketi değerlendirdi. Deneyimli yorumcu, "Alpaslan'ın suratına dirsek atıyor. Karar penaltı olmalıydı." dedi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Göztep maçını köşesinde yorumladı. Çakar, Galatasaraylı Alpaslan'a yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savundu.

İşte o yazı:

"G.Saray kazanmasaydı camiada çok kötü şeyler olabilirdi. Hele ilk devre G.Saray hiç oynamamış, Luyindama'nın kaptırdığı bir topla da golü yemişti. Devre arası Terim için her şey zordu. Islıklanan Luyindama'yı oyundan alsa bir dert, almasa bir dert, ama aldı. İkinci yarının kırılma noktası Göztepe kalecisi İrfan'ın yumurtladığı top!

Eğer bu bir şampiyonluk maçı olsaydı İrfan töhmet altında kalırdı. İlk yarıda ayağındaki topu Halil'in önüne bıraktı, gol olmadı. İkinci yarıda da sıradan bir şutu bacaklarının arasından kaleye aldı. Bu dakikadan sonra G.Saray iyi oynamaya başladı. Morutan harika bir gol attı. Slalom yaparak iki kişiyi geçti, üçüncü oyuncuyu geçer gibi yapıp köşeye bıraktı. Galatasaray kazanması gereken bir maçı kazandı ve sular şimdilik duruldu. Hakem genelde iyi maç idare etti. Ama bir pozisyon var ki tartışılır. Bir korner atışında Göztepeli defans oyuncusu, ceza alanı içinde top havadayken koşan Galatasaraylı Alpaslan'ın suratına dirsek atıyor. Karar penaltı olmalıydı. En azından bir sarı kart ama hakem görmedi, VAR da davet etmedi."

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