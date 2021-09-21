TRT'yi hiç izlemediğim için Rıdvan'a da bakmıyordum son zamanlarda.. Hem de Aykut'a karşı Fener maçı olunca, "İşte benim için Rıdvan terazisi" dedim ve maç biter bitmez onu açtım.. Bana sorarsanız maçı Fener'e vermek için en etkili adamları oyundan almak dahil, teknik ve taktik olarak her şeyi yapan Aykut, meğer ne ama ne muazzammış kenarda.. Fener'e nasıl tuzaklar kurmuş meğer, ben cahil, hata sanırken.. Hepsini, dakika dakika, bilerek, hesaplayarak yapmış.. Bir Aykut övgüsü.. Bir Aykut övgüsü.. Ne Başakşehir'i yahu.. Liverpool'dan Barcelona'ya, Bayern'den Paris St. Germain'e gitmeyeceği takım yok, Kocaman Hoca'nın.. "Vay anasını sayın seyirciler" diye efsane olmuş bir lafı vardı TRT spikerinin, ya da hiç söylenmemiş şehir efsanesi miydi bilmem, ama şimdi ben söylüyorum işte.. Vay anasını sayın seyirciler!.

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