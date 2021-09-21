21 Eylül 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'den neden kesik yediği belli oldu!

Flaş detay ortaya çıktı! Trabzon maçı öncesi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2021

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılı kulüpte bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine çok az süre verdiği Senegalli yıldız, son haftalarda formasından bir kez daha uzak kaldı. Terim'in Diagne'ye şans vermemesinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Mbaye Diagne'nin sezona iyi bir giriş yapmasına karşın son dönemde forma şansı bulamamasının disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı ifade edildi. Özellikle de geçen hafta Trabzonspor yolculuğu öncesi takım otobüsünü kaçırmasının bunda etkili olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim'in, 17:05'te takım otobüsünden havalimanına hareket etmesini istediği kaydedildi. Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Diagne burada takıma katıldı ancak Trabzon ve Lazio maçlarında süre alamadı.

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran Senegalli forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı. Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında da kadro dışı bırakıldı.

"DAHA İYİ ÇALIŞANLARI TERCİH ETTİM"

Fatih Terim, Alanya maçı sonrası 'Diagne neden maç kadrosunda yer almadı' şeklindeki soruya, "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" diye yanıt verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’da sendrom büyüyor! Son 3 sezonda... Cimbom'da sendrom büyüyor! Son 3 sezonda...
Cimbom yokuş aşağı! Taraftarlar isyanda... Cimbom yokuş aşağı! Taraftarlar isyanda...
Alanya maçı bardağı taşırdı! İşte yapılan eleştiriler... Alanya maçı bardağı taşırdı! İşte yapılan eleştiriler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör