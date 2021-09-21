Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı kırmızılı kulüpte bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine çok az süre verdiği Senegalli yıldız, son haftalarda formasından bir kez daha uzak kaldı. Terim'in Diagne'ye şans vermemesinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Mbaye Diagne'nin sezona iyi bir giriş yapmasına karşın son dönemde forma şansı bulamamasının disiplinsiz davranışlarından kaynaklandığı ifade edildi. Özellikle de geçen hafta Trabzonspor yolculuğu öncesi takım otobüsünü kaçırmasının bunda etkili olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim'in, 17:05'te takım otobüsünden havalimanına hareket etmesini istediği kaydedildi. Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Diagne burada takıma katıldı ancak Trabzon ve Lazio maçlarında süre alamadı.

İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran Senegalli forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı. Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diagne son Alanyaspor maçında da kadro dışı bırakıldı.

"DAHA İYİ ÇALIŞANLARI TERCİH ETTİM"

Fatih Terim, Alanya maçı sonrası 'Diagne neden maç kadrosunda yer almadı' şeklindeki soruya, "Hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim" diye yanıt verdi.

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