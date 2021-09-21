21 Eylül 2021, Salı
Galatasaray'da Ryan Babel'den flaş istatistik! Oyuna girdiği maçlarda...
Galatasaray'da sergilediği futbolla büyük tepki alan Ryan Babel'in flaş bir istatistiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun oyuna sonrada girdiği mücadelelerde puan kaybetmesi dikkat çekti. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel istenmeyen adam ilan edildi.
Performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu.
Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti.Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.
Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı.
Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.
YORUMLAR
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...