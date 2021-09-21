21 Eylül 2021, Salı

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Galatasaray'da Ryan Babel'den flaş istatistik! Oyuna girdiği maçlarda...

Babel’in o rakamları dikkat çekti! Oyuna girdiği maçlarda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Galatasaray'da sergilediği futbolla büyük tepki alan Ryan Babel'in flaş bir istatistiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcunun oyuna sonrada girdiği mücadelelerde puan kaybetmesi dikkat çekti. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel istenmeyen adam ilan edildi.

Performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti.

Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.

Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı.

Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.
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