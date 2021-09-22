Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Jonas Wind hamlesi! Fatih Terim onaylarsa...
Devre arasında forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli teknik adamın onay vermesi halinde Victor Nelsson'un vatandaşı Jonas Wind için harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro yapılanması için düğmeye basan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir sorunlar yaşadığı Mbaye Diagne ile ocak ayında yollarını ayırmak istemesi sonrası forvet transferi için düğmeye basıldı. Teknik heyet, scout ekibiyle çalışmalara başladı.
GÖZLER FATİH TERİM'İN RAPORUNDA
Takvim'in haberine göre forvet bölgesine de genç ve potansiyelli bir isim almak isteyen Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Scout ekibinin uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Jonas Wind'in ismini ilk aday olarak teknik heyete sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda kısa süre içinde Danimarkalı yıldız ve Kopenhag ile temas kurulacak.
KULÜBÜYLE 4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
22 yaşında ve 1.90 boyunda olan Jonas Wind son iki sezondaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı. Kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi olan Wind'in piyasa değeri 5 milyon Euro.
İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE
Geleceğin çok önemli bir yıldız adayı olarak gösterilen Wind'le özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle Terim'den onay gelmesi durumunda bir an önce resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.
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