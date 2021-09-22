Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan Jonas Wind hamlesi! Fatih Terim onaylarsa...

GÖZLER FATİH TERİM'İN RAPORUNDA

Takvim'in haberine göre forvet bölgesine de genç ve potansiyelli bir isim almak isteyen Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Scout ekibinin uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Jonas Wind'in ismini ilk aday olarak teknik heyete sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda kısa süre içinde Danimarkalı yıldız ve Kopenhag ile temas kurulacak.