19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı!

Selçuk İnan’dan Fenerbahçe itirafı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2021

Son dakika spor haberleri: 2011-2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı takımda futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe katılan eski futbolcu Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, 2011 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kendisini kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'ye neden transfer olmadığını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin konuştu.

NTV'ye konuşan Selçuk İnan, Galatasaray'a transferi öncesine dair önemli ifadeler kullandı.

"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."
Selçuk İnan yaptığı konuşmada, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum."dei.

"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"
Selçuk konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

G.Saray'da şok gelişme! Yıldız isim kadroya alınmadı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray - Alanyaspor | CANLI Galatasaray - Alanyaspor | CANLI
Terim’den Assunçao açıklaması! Terim'den Assunçao açıklaması!
Assunçao: Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum! Assunçao: Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör