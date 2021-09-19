Son dakika spor haberleri: 2011-2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı takımda futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibe katılan eski futbolcu Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, 2011 yılında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kendisini kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'ye neden transfer olmadığını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin konuştu.



NTV'ye konuşan Selçuk İnan, Galatasaray'a transferi öncesine dair önemli ifadeler kullandı.



"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."

Selçuk İnan yaptığı konuşmada, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum."dei.



"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"

Selçuk konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

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