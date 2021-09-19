SON DAKİKA: Mbaye Diagne Galatasaray - Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne, maç kadrosuna alınmadı. (GS spor haberi)
Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelenin kadrosuna alınmadı.
Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." notunu düşmüş, daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.
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