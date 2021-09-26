Galatasaray'da Olimpiu Morutan Göztepe maçında siftah yaptı! Üçlü çektirdi
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelede takımın galibiyet golünü atan Olimpiu Morutan, ilk golünü kaydetti ve maç sonu galibiyet üçlüsü çektirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takımını 2-1 öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Genç futbolcu golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'e sarıldı.
Bu yaz döneminde transfer olan 22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu bu sezon 5'i lig, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 resmi maçta görev aldı.
Göztepe maçına 11'de başlayan Morutan, 84. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.
MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü yaptırdı:
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı tribünlere çağırdı ve alkışladı. Taraftarlar ayrıca mücadelede 1 gol kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dan da 3'lü yaptırmasını istedi. Morutan taraftarların bu isteğini kırmadı ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü yaptırdı.
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