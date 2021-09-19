Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu ağırladı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu 3 puanla birlikte, teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda iç sahada İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmadı. Deneyimli çalıştırıcı mağlup ettiği dünya çapındaki teknik direktörler listesine Maurizio Sarri'yi de ekledi. İşte o liste... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yeşil sahada mağlup ettiği dünya çapındaki teknik direktörler arasına Maurizzio Sarri de eklendi. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adam, daha önce çalıştırdığı takımların başında; Le Guen, Luis Suarez, O'Neil, Danny Blind, Roberto Mancini, Blokhin, Vogts, Wenger, Marcelo Bielsa, Zdenek Zeman, Sa Pinto, Alex Ferguson, Mourinho, Rehhagel, Luiz Fernandez, Klinsmann, O'Leary, Bigon, Petkovic, Löw, Lagerback, Feldkamp, Ancelotti, Lippi, Hodgson, Guidolin, Hector Cuper, Toshack ve Zaccheroni gibi dünya çapındaki teknik adamları devirmişti.

GALATASARAY'LA KAZANDI

Fatih Terim daha önce Lazio'ya karşı Milan ve Fiorentina'dayken birer kez rakip olmuştu. Milan'la 2-0 kazanıp, Fiorentina ile 4-1 yenilmişti. Lazio karşısında Galatasaray'ın başında da galibiyet sevinci yaşamış oldu. Terim daha önce; Real Madrid, Juventus, Schalke, Dortmund, PSG, Manchester United, ,Inter, Arsenal ve Milan gibi dünya devlerini yenmişti.

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