Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Alexandru Cicaldau gelişmesi! Menajeri o rakamı açıkladı...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de yakından takip ettiği Rumen oyuncu için, menajerinden sarı kırmızılılara flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne flaş bir teklifte bulundu.
DEVLER ONU TAKİP EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi.
6.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
G.Saray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de 4 maçta 2 gol attı.
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