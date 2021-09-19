Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş Alexandru Cicaldau gelişmesi! Menajeri o rakamı açıkladı...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de yakından takip ettiği Rumen oyuncu için, menajerinden sarı kırmızılılara flaş bir teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın sezon başında Romen Ligi takımlarından U.Craiova'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne flaş bir teklifte bulundu.