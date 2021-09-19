Süper Lig'deki son 2 maçında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberliklerle ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise Lazio'yu ağırladı ve 1-0 galip geldi. Avrupa'dan 3 puanla dönen sarı-kırmızılı takım, bu moralle Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, Lazio maçına göre 1 değişikliğe gideceği öğrenildi. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Lazio'yu yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, 5. haftada bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray, ligdeki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Kasımpaşa ve Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

BİR DEĞİ��İKLİK YAPACAK

Teknik direktör Fatih Terim, Lazio galibiyetini bir kenara bırakmaları gerektiğini ifade ederken Galatasaray'da tek hedef Aytemiz Alanyaspor'dan 3 puan alarak ligdeki iki haftalık galibiyet özlemine son vermek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki çıkışını Türkiye'ye taşımak... Fotomaç'ın haberine göre; Oyuncularından zorlu maça konsantre olmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazanan kadroyu bir değişiklikle sahaya sürecek. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, bugün ligde forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun yerine Luyindama bugün defanstaki yerini alacak. Savaş ÇORLU

GALATASARAY-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milinovic, Awaziem, C. Borja, Umut, Fatih, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou.

BİTİGEN YÖNETECEK

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadelede Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

11. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, bugün maçta sahadaki yerini alamayacak.

TERİM FİRE VERMEDİ

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Bu dört maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, eski öğrencisi Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu dört müsabakayı da kazandı. Sarıkırmızılılar, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Korkmaz'ın takımları da 2 gol sevinci yaşadı.

AKBABA RAKİP OLDU

G.Saray bir sezonluğuna Alanya'ya gönderdiği Emre Akbaba'nın sözleşmesine özel madde koymadı. Emre bugün Türk Telekom'da kupalar kazandığı ve 4 yılını geçirdiği Galatasaray'a karşı forma giyecek. Giresun'a kiralanan Okan ilgin ilk haftasında Galatasaray'a karşı görev yapmış ve Diagne'nin penaltısını kurtarmıştı. Şimdi Emre'nin performansı merakla bekleniyor. Yıldız futbolcu, Giresun maçında galibiyeti getiren Awaziem'e asist yapmıştı.

ALANYA TEHLİKESİ

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor da İstanbul'da sahadan 2-1 galip ayrıldı. Alanya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan elemeyi başardı.

ASSUNÇAO İLK KEZ

G.Saray'ın son gün transferi olan Gustavo Assunçao, Alanya maçında ilk kez kadroda yer alacak. Kazanan kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen Terim'in Portekizli futbolcuya ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 5-4

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Sarıkırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu- yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.

YENİLMEZ ARMADA

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı- kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü

KORKMAZ FARKI

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirmişti. Güney ekibi, Korkmaz'la çıktığı ilk maçta Giresun'u 1-0 yenerek yeni bir sayfa açmıştı.

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